Kolizja czterech pojazdów pod Opolem. Autostrada A4 zablokowana

Opole. Autostrada A4 zablokowana po kolizji czterech samochodów

W sobotę na autostradzie A4 między węzłami Krapkowice i Opole Południe doszło do kolizji trzech samochodów osobowych i busa. Na razie nie wiadomo, co doprowadziła do zdarzenia. Jak przekazał dyżurny GDDKiA w Opolu, droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

"W wyniku kolizji trzech samochodów osobowych i busa między Krapkowicami a Opolem zablokowana jest jezdnia autostrady A4 w kierunku Wrocławia" - czytamy.

Aktualizacja: obecnie w miejscu zdarzenia został przywrócony normalny ruch. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

