Nowaki. Samochód wjechał do stawu. 35-letni kierowca nie żyje [ZDJĘCIA]

Wjechał do stawu i utonął

Podpalone zwłoki kobiety w Małujowicach

Makabrycznego odkrycia dokonano 11 stycznia (środa) na jednej z posesji w Małujowicach w woj. opolskim. Jak podaje serwis brzeg24.pl, ciało kobiety znajdowało się w kotłowni budynku, który należy do jej sąsiada. - Ze zgłoszenia wynikało, że kobieta została objęta ogniem. Po przybyciu naszych zastępów na miejscu zdarzenia była już policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Nasze działania głównie polegały na pomocy innym służbom - powiedział lokalnemu serwisowi asp. Marek Zagórski z Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Policja nie udziela jak na razie szczegółowych informacji. Możliwe są różne hipotezy. Jedna mówi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, kiedy kobieta zajęła się ogniem rozpalając piec. Istnieje również podejrzenie, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Sprawę bada prokuratura.

