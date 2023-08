Miał zaledwie 29 lat, służył w straży od 14 lat. Wszyscy płaczą za druhem Adamem

Co za koszmar!

Nie żyje druh Adam. Miał tylko 29 lat

To dla lokalnej społeczności straszny cios. Adam Bilski był powszechnie lubianym i szanowanym mieszkańcem. Ale nie tylko mieszkańcem – dla większości był to druh Adam, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Miał zaledwie 29 lat. Strażakiem był od 15.

Straszną wiadomość podali jego koledzy ze straży. - Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu wczorajszym, 07.08.2023 odszedł na wieczną służbę jeden z nas, Strażak i Przyjaciel druh Adam Bilski. Druhny i Druhowie OSP w Praszce pragną złożyć najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim druha Adama – czytamy na profilu na facebooku lokalnej jednostki OSP.

Znajomi z jednostki wspominają go jako świetnego strażaka, ale również dobrego człowieka. - Jako kolega był zawsze uśmiechnięty, wręcz radosny. Pracowity, życzliwy, lojalny, ale przede wszystkim dobry – cytuje jednego z nich portal kulisy.net. - Był osobą, która potrafiła sobie zaskarbić uwagę i uczucia innych, duszą towarzystwa. I to właśnie takiego go chcemy zapamiętać – dodaje inny.

Pogrzeb śp.dh. Adama odbędzie się w sobotę, 12 sierpnia, o godz. 14 w Kościele pw. WNMP w Praszce (stara parafia), a następnie trumna z ciałem zostanie przewieziona na cmentarz w Dalachowie.