Nie żyje kierownik zbiornika retencyjnego w Turawie. 40-latek miał status osoby zaginionej

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-03 9:59

Nie żyje Tomasz Kasjan, kierownik zbiornika retencyjnego w Turawie w powiecie opolskim. Mężczyzna miał status osoby zaginionej od 19 września br., gdy po raz ostatni kontaktował się z rodziną. Ciało 40-latka znaleziono w pokoju w jednym z hoteli w Opolu w środę, 1 października. Policja wykluczyła wstępnie, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Opolskie. Zaginiony 40-latek nie żyje. Był kierownikiem zbiornika retencyjnego w Turawie

i

Autor: DominikPikos/ Instagram

  • W Opolu znaleziono ciało Tomasza Kasjana, kierownika zbiornika retencyjnego w Turawie.
  • Wstępne ustalenia policji wykluczają udział osób trzecich w śmierci 40-latka.
  • Wójt gminy Turawa i RZGW w Gliwicach żegnają cenionego współpracownika.
  • Co doprowadziło do śmierci Tomasza Kasjana i jakie były okoliczności jego zniknięcia?

Nie żyje kierownik zbiornika retencyjnego w Turawie

Wójt gminy Turawa i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach złożyli kondolencje rodzinie 40-letniego Tomasza Kasjana. Kierownik zbiornika retencyjnego w Turawie został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Opolu w środę, 1 października. Rodzina nie miała z nim kontaktu od 19 września, dlatego zgłosiła się na policję. Poszukiwania prowadziła też komenda w Ełku, ale wiadomo, że mężczyzna mieszkał od niedawna w Opolu.

- Wstępnie wykluczyliśmy, by do śmierci 40-latka przyczyniły się osoby trzecie - przekazał "Super Expressowi" asp. Przemysław Kędzior, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Dominik Pikos, wójt gminy Turawa, zamieścił na swoim profilu facebookowym długi wpis poświęcony pamięci mężczyzny.

Zapamiętamy Tomka jako rzetelnego i zaangażowanego współpracownika naszej gminy, ale również jako człowieka niezwykle życzliwego, z którym był zawsze kontakt i zawsze opierał się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dzięki Jego otwartości i profesjonalizmowi współpraca układała się bardzo dobrze, a rozmowy z Nim pozostawały zawsze w pamięci jako dobre i konstruktywne - czytamy.

W żałobie po śmierci 40-latka są również pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

- Pracę w Wodach Polskich rozpoczął chcąc, świetnie opanowaną teorię, przełożyć na praktykę i być bliżej środowiska. Tomku, bardzo dobrze się przysposobiłeś do tego obcowania z naturą, świetnie udawało Ci się łączyć prawa środowiska wodnego z potrzebami użytkowników zbiornika. Spoczywaj w spokoju Przyjacielu - napisali o mężczyźnie współpracownicy.

Sąsiedzi wspominają zamordowane kobiety z ulicy Łanowej

Polecany artykuł:

Dramat w czasie imprezy integracyjnej! 27-letni Kamil zniknął bez śladu [AKTUAL…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
OPOLE
ZAGINIENI