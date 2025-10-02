Dramat w czasie imprezy integracyjnej! 27-letni Kamil zniknął bez śladu

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-02 8:00

Policja w Opolu prowadzi poszukiwania za Kamilem Chrabąszczem z Ozimka, który zaginął w czasie imprezy integracyjnej. W piątek, 26 września, 27-latek odłączył się do swojej grupy i zniknął bez śladu. Po raz ostatni kontaktował się z rodziną ok. godz. 17, a po raz ostatni był widziany tego samego dnia ok. godz. 22. Mundurowi proszą o pomoc i podają rysopis zaginionego.

Ozimek. Zaginął 27-letni Kamil Chrabąszcz. Brał udział w imprezie integracyjnej

i

  • Policja w Opolu poszukuje Kamila Chrabąszcza, który zaginął w czasie imprezie integracyjnej
  • Ostatni raz widziano go 26 września, tego samego dnia mieszkaniec Ozimka rozmawiał jeszcze z bliskimi.
  • Masz informacje na temat zaginionego? Skontaktuj się z policją!

Ozimek. Zaginął 27-letni Kamil Chrabąszcz

Już od kilku dni policja w Opolu poszukuje Kamila Chrabąszcza. Mieszkaniec Ozimka brał udział w imprezie integracyjnej w piątek, 26 września, ale zaginął, odłączając się od swojej grupy. Tego samego dnia, ok. godz. 17, rozmawiał jeszcze ze swoimi bliskimi, a ok. 5 godzin później był widziany po raz ostatni. 

Policja w Opolu podaje rysopis zaginionego:

  • 📍wzrost: około 185 cm;
  • 📍budowa ciała: szczupła, wysportowana;
  • 📍włosy: krótkie, ciemny blond;
  • 📍oczy: niebieskie.

Zaginiony mieszkaniec Ozimka ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem i ciemne jeansy, miał też okulary w ciemnych oprawkach.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym KP Ozimek, tel. 47 863 12 03 lub pod numerem alarmowym 112 - apeluje Komenda Miejska Policji w Opolu.

