Dramat w czasie imprezy integracyjnej! 27-letni Kamil zniknął bez śladu

Policja w Opolu poszukuje Kamila Chrabąszcza, który zaginął w czasie imprezie integracyjnej

Ostatni raz widziano go 26 września, tego samego dnia mieszkaniec Ozimka rozmawiał jeszcze z bliskimi.

Masz informacje na temat zaginionego? Skontaktuj się z policją!

Ozimek. Zaginął 27-letni Kamil Chrabąszcz

Już od kilku dni policja w Opolu poszukuje Kamila Chrabąszcza. Mieszkaniec Ozimka brał udział w imprezie integracyjnej w piątek, 26 września, ale zaginął, odłączając się od swojej grupy. Tego samego dnia, ok. godz. 17, rozmawiał jeszcze ze swoimi bliskimi, a ok. 5 godzin później był widziany po raz ostatni.

Policja w Opolu podaje rysopis zaginionego:

📍wzrost: około 185 cm;

📍budowa ciała: szczupła, wysportowana;

📍włosy: krótkie, ciemny blond;

📍oczy: niebieskie.

Zaginiony mieszkaniec Ozimka ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem i ciemne jeansy, miał też okulary w ciemnych oprawkach.

- Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym KP Ozimek, tel. 47 863 12 03 lub pod numerem alarmowym 112 - apeluje Komenda Miejska Policji w Opolu.