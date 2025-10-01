Kierujący ciężarówką zszokował całe miasto! Tak się skończyła próba przejazdu pod wiaduktem [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-01 14:01

Kierujący ciężarówką zablokował dwa pasy jezdni w kierunku centrum Kielc, zahaczając przewożonym dźwigiem o wiadukt, co doprowadziło do przewrócenia się pojazdu. Do wypadku doszło w środę, 1 października, na ul. Grunwaldzkiej, w godzinach przedpołudniowych. 62-letniemu mężczyźnie nic się nie stało, ale w czasie zdarzenia uszkodzony został sam wiadukt i sygnalizacja świetlna.

  • W Kielcach doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki z dźwigiem.
  • Pojazd przewrócił się na ul. Grunwaldzkiej po uderzeniu w wiadukt, blokując ruch.
  • Dowiedz się, jak długo potrwają utrudnienia i jakie były przyczyny zdarzenia.

Kielce. Wypadek na ul. Grunwaldzkiej. Ciężarówka przewróciła się po zahaczeniu o wiadukt

Strażacy z Kielc przy użyciu ciężkiego sprzętu zajmą się podniesieniem i usunięciem z ul. Grunwaldzkiej ciężarówki z dźwigiem, która przewróciła się po zahaczeniu o wiadukt. W środę, 1 października, w godzinach przedpołudniowych w kierunku centrum miasta jechał 62-latek, ale nie przewidział, że przewożony przez niego dźwig może się tam nie zmieścić.

- Na razie są jeszcze zablokowane dwa pasy drogi w kierunku centrum, ale utrudnienia w ruchu powinny się niedługo zakończyć - powiedział "Super Expresowi" st. asp. Jacek Borek zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Kierujący ciężarówką był trzeźwy. W czasie zdarzenia doszło również do uszkodzenia wiaduktu i sygnalizacji świetlnej.

WIADUKT
KIELCE
WYPADEK