Pilny apel policji ws. 11-latki! Czy Patrycji Głowani grozi niebezpieczeństwo?

Wtargnął do mieszkania z siekierą i nożem! Koszmar w Namysłowie

Dziewkowice. Pilny apel ws. zaginięcia 11-letniej Patrycji

Policja w Strzelcach Opolskich prosi o pomoc w poszukiwaniach 11-letniej Patrycji Głowani. Mieszkanka Dziewkowic zniknęła bez słowa wyjaśnienia we wtorek, 13 maja, ok. godz. 12.30, gdy była widziana po raz ostatni. Od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu, a ona sama nie odezwała się już do żadnego z członków rodziny.

Rysopis zaginionej 11-latki:

Wiek: 11 lat;

Wzrost: około 158 cm;

Włosy długie do pasa lekko kręcone koloru brązowego;

W chwili zaginięcia ubrana była w czarne dresowe spodnie, ciemny t-shirt, czarne buty z biało-pomarańczową podeszwą (typu adidasy) marki Jordan, plecak czarny marki Nike, na głowie miała czarną opaskę, może mieć okulary ciemne z dużymi oprawkami.

Mundurowi apelują o pilne udostępniane informacji o zaginionej.

- Jeśli ktokolwiek posiada informację o miejscu pobytu Patrycji Głowani, proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym strzeleckiej Policji pod nr tel. 47 863 26 03 lub 47 863 26 04 lub pod numerem alarmowym 112, bądź najbliższą jednostką Policji. Każda informacja będzie przez mundurowych niezwłocznie i skrupulatnie sprawdzana - czytamy w komunikacie policji w Strzelcach Opolskich.