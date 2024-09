Wielka woda

Poziom wody w Odrze przekroczył 6 metrów! Alarm przeciwpowodziowy w Opolu. Co to oznacza?

Alarm przeciwpowodziowy w Opolu, ogłoszony przez prezydenta miasta obowiązuje od poniedziałku (16 września), od godziny 3:00. Co to oznacza dla mieszkańców? Władze miasta przekazały szczegółowy komunikat. Powódź 2024 roku to również dramat województwa opolskiego. Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami ze stolicy Opolszczyzny.