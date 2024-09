Szok! Piątą ofiarą powodzi w Polsce jest słynny chirurg. "Ordynator szpitala i wspaniały człowiek"

Lekarz Krzysztof Kamiński był poszukiwany przez służby od niedzielnego popołudnia, 15 września. Do apelu o odnalezienie medyka, który mógł paść ofiarą powodzi w Polsce, przyłączył się w mediach społecznościowych również jego zięć. W serwisie X (dawniej Twitter) udostępniał informacje o poszukiwaniach teścia i prosił o pomoc. Niestety, później zamieścił smutną wiadomość. - Niestety nie żyje, proszę o modlitwę w jego intencji - napisał mężczyzna w sieci. Okazuje się, że znany i lubiany lekarz, Krzysztof Kamiński, jest piątą ofiarą powodzi w Polsce. Był ordynatorem jednego z oddziałów, chirurgiem, który całe swoje serce zostawił w szpitalu w Nysie. Wracał z dyżuru, kiedy nagle ślad po nim zaginął. Gdy nie dotarł do domu, rodzina poinformowała służby, a te rozpoczęły poszukiwania. Potem przyszły koszmarne wieści. Pacjenci oraz osoby ze środowiska medycznego mówią wprost, że Kamiński był "wspaniałym człowiekiem". Aktywnie udzielał się w misjach humanitarnych organizacji "Lekarze bez granic", jednocześnie działając na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Nysie. Szczegóły poniżej.

Lekarz Krzysztof Kamiński nie żyje. Wracał z dyżuru w szpitalu, gdy doszło do tragedii. Szczegóły szokują

Służby podają, że lek. Krzysztof Kamiński wracał do domu z Prudnika, gdzie pełnił lekarski dyżur weekendowy. Kiedy zaginął, a rodzina poprosiła służby o pomoc, dotarcie do celu nie było proste ze względu na intensywne opady deszczu i trudne warunki drogowe. Ostatecznie do akcji wkroczyły Wojska Obrony Terytorialnej, które dotarły do celu przy użyciu ciężkich wozów bojowych. Samochód lekarza odnaleziono na zalanej ulicy Jagiellońskiej. Lekarz prawdopodobnie próbował uciec przed wielką wodą, gdy ta zablokowała auto, bo drzwi kierowcy były otwarte. Niestety, musiała porwać go woda. Jego ciało zostało znalezione w poniedziałek, 16 września. Już nie żył. Lekarz Krzysztof Kamiński jest piątą ofiarą powodzi, która zbiera tragiczne żniwo w zachodnio-południowej Polsce. Służby robią, co w ich mocy, by uratować każdego, kogo tylko się da.

Zobacz wstrząsającą galerię zdjęć: Znaleziono ciało cenionego chirurga. Zabiła go wielka woda

Sonda Alarm powodziowy w Polsce. Obawiasz się skutków intensywnych opadów deszczu? Tak, to bardzo stresujące Nie, staram się być dobrej myśli Zawsze są pewne obawy Trudno powiedzieć Jestem w bezpiecznym rejonie, ale martwię się o innych