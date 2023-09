i Autor: pixabay.com./zdjęcie poglądowe [QUIZ] Najdziwniejsze flagi świata! Umiesz je rozpoznać?

[QUIZ] Czyja to FLAGA? Rozpoznasz to państwo? Jest ponad 200 możliwości! To nie będzie ŁATWE!

mgorecki 15:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na świecie funkcjonują w sumie 254 flagi państw. Do tego quizu wybraliśmy te, których barwy i kształty nie są powszechnie znane! Sprawdź, czy kojarzysz te flagi na se.pl