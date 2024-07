Tężnie solankowe nie tylko w Ciechocinku. W tych miastach także warto je odwiedzić

Choć tężnie solankowe kojarzą się większości z Ciechocinkiem, okazuje się, że wcale nie trzeba tam jechać, by z nich skorzystać. Potężne inhalatory z drewna i gałęzi tarniny służące do zwiększania stężenia soli w solance przez jej częściowe odparowanie można spotkać także w wielu innych miastach w Polsce. Jeśli podróż do Ciechocinka nie jest ci po drodze, być może pomyśl nad odwiedzeniem tężni w Busku-Zdroju, Wieliczce, Konstancinie czy Opolu.

Co ciekawe, w Opolu działa już tężnia solankowa, lecz władze postanowiły stworzyć kolejny tego typu kompleks. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W Opolu powstanie druga tężnia solankowa. Mieszkańcy nie mogą się doczekać!

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, okazuje się, że opolski ratusz ma w planach stworzyć kolejne tężnie, lecz tym razem na osiedlu Armii Krajowej. Ogłoszono już przetarg na sporządzenie projektu i urząd szuka wykonawcy. W przyszłości tężnia na osiedlu Malinka zyska więc młodszą "siostrę", która zadba o zdrowie i relaks kolejnych mieszkańców oraz kuracjuszy.

Nowa tężnia o długości 10 i wysokości 3 metrów ma być zlokalizowana obok placu zabaw i tak zwanej górki śmierci - mówił Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opole, dla radio.opole.pl.

Jeśli będziesz więc w Opolu lub innej miejscowości, która może pochwalić się kompleksem tężni solankowych, skorzystaj z takiej atrakcji. Inhalacja tego typu korzystnie wpływa na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych, jak i działa stymulująco na pracę układu odpornościowego. Tężnie są także polecane alergikom, którzy szczególnie w sezonie letnim męczą się z objawami alergii.