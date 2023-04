Do groźnego zdarzenia doszło w minioną sobotę, 8 kwietnia. Dyżurny strzeleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży alkoholu, do której doszło na stacji paliw znajdującej się przy autostradzie A4. Złodziej po chwili wrócił na stację, skąd zabrał płyn do spryskiwaczy, a następnie wsiadł do swojego seata i wjechał na autostradę A4.

- Funkcjonariusze z Leśnicy zauważyli samochód, którym podróżował mężczyzna i od razu podjęli za nim pościg. Mundurowi wielokrotnie dawali kierującemu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu, ten jednak stale je lekceważył – informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Widząc co się dzieje, inni kierowcy zaczęli blokować uciekającego przed policją seata. W końcu, po niegroźnej kolizji, 40-latek został zatrzymany.

- Za kierownicą pojazdu siedział mieszkaniec powiatu opolskiego. Badanie alkomatem mężczyzny wykazało, że znajdował się po użyciu alkoholu. Z kolei na podstawie badania narkotestem funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 40-latek kierował pojazdem znajdując się pod wpływem kokainy. Na dodatek kilka dni wcześniej zostały mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami – dodaję policjanci.

Teraz mężczyzna odpowie nie tylko za nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, ale również kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, a także spowodowanie zdarzenia drogowego, kradzież i jazdę bez wymaganych uprawnień. Kierowcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobaczcie poniżej szalony pościg na autostradzie A4.