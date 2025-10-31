Zamaskowany 20-latek wskoczył na maskę auta i zatrzasnął drzwi kierowcy. Nagranie mrozi krew w żyłach!

Nietypowy i groźny incydent w Kluczborku. Zamaskowany 20-latek nagle wskoczył na maskę fiata, a gdy kierowca próbował wysiąść, agresor z impetem zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany już następnego dnia.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 października, na jednej z ulic Kluczborka. Jak informuje policja, zamaskowany młody mężczyzna niespodziewanie wskoczył na maskę jadącego fiata. Kierowca, zaskoczony zachowaniem nieznajomego, zatrzymał pojazd i próbował wysiąść. Wtedy agresor z impetem zamknął mu drzwi przed nosem, po czym oddalił się w nieznanym kierunku.

– Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kluczborscy kryminalni szybko ustalili tożsamość agresora – poinformowała policja w Opolu. Już następnego dnia 20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Mieszkaniec regionu usłyszy zarzuty czynu chuligańskiego i zniszczenia mienia. – Za takie przewinienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności – przypominają funkcjonariusze.

Policja podkreśla, że szybkie ustalenie sprawcy było możliwe dzięki sprawnej pracy operacyjnej oraz współpracy z lokalną społecznością, która dostarczała cennych informacji. Funkcjonariusze apelują również do kierowców o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkich incydentów zagrażających bezpieczeństwu na drogach.

Sprawa może posłużyć jako przestroga dla osób, które decydują się na niebezpieczne i agresywne zachowania wobec innych uczestników ruchu. Jak pokazuje ten przypadek, policja szybko reaguje na tego typu zdarzenia, a sprawcy nie unikają odpowiedzialności karnej.

Zatrzymany 20-latek będzie teraz odpowiadał przed sądem. Gozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

