Tragedia na Opolszczyźnie. Starszy mężczyzna zginął w pożarze

Grzegorz Kluczyński
2025-09-18 21:01

W Brożcu koło Krapkowic doszło do tragicznego pożaru, w którym zginął 80-letni mężczyzna. Ogień strawił dom jednorodzinny. Strażacy, mimo szybkiej interwencji, nie zdołali uratować seniora.

Straż pożarna

i

Brożec: Koszmarny pożar domu. Nie żyje 80-letni mężczyzna

Do tragicznego pożaru doszło w Brożcu koło Krapkowic, w budynku przy przy ulicy Urbana. Według nieoficjalnych informacji, ze względu na panującą wewnątrz bardzo wysoką temperaturę, z okien budynku wyleciały szyby. Po przybyciu na miejsce kierujący akcją dostał informację, że w budynku znajduje się mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, jest osobą leżącą.

- Po przybyciu na miejsce kierujący akcją dostał informację, że w budynku znajduje się mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, jest osobą leżącą – przekazał w rozmowie z RMF FM Paweł Schreiber ze Straży Pożarnej w Krapkowicach.

Niestety, nie udało się uratować starszego mężczyzny. Lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon.

Przyczyny pożaru w Brożcu pod nadzorem prokuratury

Ogień został ugaszony, ale strażacy nadal działają na miejscu zdarzenia. Na miejscu pracują również policjanci pod nadzorem prokuratora. Przyczyny pożaru ma wyjaśnić biegły sądowy z zakresu pożarnictwa.

