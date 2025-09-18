Rodzinny horror w Wielkopolsce. Znęcali się nad 5-tygodniowym niemowlęciem! Grozi im więzienie

Wstrząsająca sprawa w gminie Kiszkowo w Wielkopolsce. 25-letnia kobieta i jej 31-letni partner usłyszeli zarzuty znęcania się nad swoim pięciotygodniowym dzieckiem. Niemowlę z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Poznaniu. Rodzicom grozi nawet 8 lat więzienia!

Kiszkowo: Okrutni rodzice za kratami. Co się stało?

O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. W poniedziałek do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu trafiło kilkutygodniowe dziecko z obrażeniami ciała, które „mogły sugerować stosowanie wobec niego przemocy”. Szpital powiadomił policjantów, a następnie poinformowano Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie, która wszczęła śledztwo.

„Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie, jeszcze tego samego dnia, rodziców niemowlaka: 25-letniej kobiety i jej 31-letniego partnera, mieszkańców gminy Kiszkowo. Para trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Gnieźnie. W momencie zatrzymania zarówno matka, jak i jej partner byli trzeźwi” – przekazała policja.

Znęcanie się nad niemowlęciem. Surowe kary dla rodziców

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie poinformowała, że matka i ojciec usłyszeli prokuratorskie zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoim pięciotygodniowym dzieckiem. Sąd Rejonowy w Gnieźnie zastosował wobec 25-latki dwumiesięczny tymczasowy areszt, natomiast 31-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Parze grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

