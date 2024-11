Zwęglone ciało na ulicy, to było zabójstwo! Policja zatrzymała 66-latka. Zbrodnia w Opolu

Namysłów. Zabił 3 osoby w czasie rodzinnego spotkania

Trzy osoby zginęły w czasie rodzinnego spotkania w Namysłowie, do którego doszło w niedzielę, 24 listopada - taką informację otrzymała tamtejsza policja w godzinach wieczornych. Według wstępnych ustaleń policji sprawca to 32-letni mężczyzna, który następnie zabarykadował się w środku z kobietą i jej dwojgiem dzieci.

Poszkodowanej udało się w nieznanych okolicznościach uciec, a na miejscu pojawili się m.in. mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Centralngo Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Zanim podjęli ono próbę dostania się do środka, policyjni negocjatorzy podjęli rozmowy z 32-latkiem, który nadal więził dwoje dzieci, ale nie przyniosły one skutku, bo mężczyzna ignorował apele funkcjonariuszy. Wobec tego zapadła decyzja o siłowym wejściu do środka.

- W czasie tych działań dzieci zostały uwolnione, a sprawca odebrał sobie życie - relacjonuje "Super Expressowi" kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Kobieta i jej dzieci przebywają obecnie pod opieką służb medycznych - ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

O sprawie poinformował jako pierwszy RMF FM.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.