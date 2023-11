Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 17 listopada. Policjanci z Kędzierzyna-Koźla dostali zgłoszenie, z którego wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu na jednym z portali, przedstawiając się jako 14-latka, nawiązał kontakt z dorosłym mężczyzną. - Podczas prowadzonej korespondencji mężczyzna wyraził chęć spotkania się składając jednocześnie propozycję czynności seksualnej. Do spotkania miało dojść w ustronnym miejscu na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielski – informuje opolska policja.

Po tym zgłoszeniu policjanci z Kędzierzyna-Koźla zorganizowali zasadzkę. - Gdy mężczyzna przyjechał w umówione miejsce „przywitali” go kryminalni. 58-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany. Był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy – dodają mundurowi.

Podczas przeszukania mężczyzny oraz jego mieszkania, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli m.in. laptop oraz dwa telefony komórkowe. 58-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzut składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego propozycji innej czynności seksualnej osobie poniżej 15 lat.

Funkcjonariusze doprowadzili podejrzanego do kędzierzyńsko-kozielskiej prokuratury, gdzie zapadła decyzja o objęciu go policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 2 lat więzienia.