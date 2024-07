Tragiczny wypadek w Krzywiźnie. Nie żyje 20-letnia kierująca, jej siostra trafiła do szpitala

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 18 lipca, ok. godz. 8:30 na drodze powiatowej z Krzywizny do Rożnowa (woj. opolskie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, 20-latka kierująca terenowym autem, która podróżowała z 14-letnią siostrą, nagle straciła panowanie nad kierownicą, zjechała ze swojego pasa ruchu i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że do rannych w wypadku sióstr zadysponowano dwa śmigłowce LPR.

- Z uwagi na obrażenia na miejscu działały 2 zespoły naziemne PRM, 2 śmigłowce LPR, Policja oraz 7 zastępów PSP i OSP. Dwoje poszkodowanych zostało zabranych śmigłowcami do szpitali – mówił portalowi ratownictwo.opole kpt. Karol Grzyb, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku.

Nie udało się uratować życia 20-letniej kobiety

Niestety, mimo natychmiastowego przybycia służb i przewiezienia sióstr śmigłowcem do szpitala, około godz. 17:30 szpital poinformował o śmierci 20-latki, która kierowała autem. O życie nadal walczy jej 14-letnia siostra. Teraz służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku.

