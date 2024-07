32-letnia Katarzyna wyszła z domu miesiąc temu. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z kobietą. Jej bliscy apelują o pomoc

Dokładnie o godz. 8:57, w czwartek, 13 czerwca, Katarzyna Oldenburg zostaje zarejestrowana przez kamery monitoringu w sklepie Groszek przy ul. Ogrodowej w Debrznie (woj. pomorskie). To ostatni ślad, jaki zostawia po sobie 32-latka. Robiła wtedy zakupy, prawdopodobnie kupowała wodę. Gdzie udała się potem i co się z nią stało? Na to pytanie od ponad miesiąca starają się odpowiedzieć służby. Zadaje je także zrozpaczony partner kobiety, który nieustannie w mediach społecznościowych apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Mężczyzna wierzy, że uda mu się odnaleźć ukochaną. Przecież czekają na nią stęsknione dzieci. Wszyscy modlą się o jej bezpieczny powrót do domu. Do pomocy w szukaniu zaginionej włączyła się teraz także Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, która prowadziła swoje działania w zalesionych terenach.

- W dniach 13, 14 lipca br. uczestniczyliśmy w poszukiwaniach p. Katarzyny z Debrzna, która dokładnie 13 czerwca 2024 r. opuściła mieszkanie i ślad po niej zaginął. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych oraz ciężkich terenów, kobiety nie udało się odnaleźć. Bardzo serdecznie dziękujemy, naszemu analitykowi osób zaginionych, p. Mai Danilewicz, Kociewska GPR za pomoc w prowadzeniu poszukiwań oraz poszczególnym mieszkańcom Debrzna, którzy również wsparli nas w poszukiwaniach. Dziękujemy Fundacji Zaginieni i Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie - poinformowała w mediach społecznościowych Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

Policja o zaginięciu 32-latki: rozważane są wszystkie scenariusze

- Wszystkie możliwości, które mieliśmy, zostały wykorzystane włącznie ze śmigłowcem, psem tropiącym zwłoki i dronami. Przeszukiwane były zbiorniki wodne sonarami. Na razie nic się nie zmieniło, nie mamy żadnych nowych informacji. Cały czas pani Katarzyna jest poszukiwana. Nad sprawą pracują kryminalni i rozważane są wszystkie scenariusze. Dostawaliśmy sygnały, że kobieta była widziana, ale żadna z tych informacji się nie potwierdziła - przekazał w rozmowie z "Faktem" asp. sztab. Sławomir Gradek z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

