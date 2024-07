Jowita zaginęła kilometr od domu. Pilny apel do kierowców. Monitoring nie ujął, jak wyjeżdża z lasu

Wracała z pracy, była kilometr od domu. Gdzie jest Jowita Zielińska? Policjanci apelują do kierowców z wideorejestratorami

Nadal nie wiadomo, co stało się z 31-letnią mieszkanką Lisin (woj. kujawsko-pomorskie), Jowitą Zielińską. Poszukiwania kobiety trwają od soboty, 6 lipca, kiedy bliscy po raz ostatni mieli z nią kontakt. Kobieta jest ekspedientką w sklepie mięsnym w Rypinie. Tego dnia jak zwykle wyszła rano z domu i udała się do pracy. To właśnie podczas powrotu do domu ślad po Jowicie zaginął. Wiadomo, że około godz. 12:30 kobieta wsiadła do busa, który podwiózł ją do miejscowości Rogowo, gdzie przesiadła się na rower i kontynuowała podróż. Po raz ostatni była widziana przez świadka w okolicach Rojewa. Stamtąd dzielił ją od domu jedynie kilometr. Jowita miała do pokonania leśną drogę. Według nieoficjalnych informacji portali zajmujących się poszukiwaniem zaginionych osób, 31-latka została ujęta przez kamery monitoringu, gdy wjeżdża na szosę. Kamery nie uchwyciły jednak momentu, gdy z niej wyjeżdża. Nie jest zatem pewne, co stało się na tym odcinku, ani czy poszukiwana opuściła szosę.

Policja w Rypinie szuka nagrań z monitoringów i wideorejestratorów

- Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o udostępnienie nagrań z monitoringów przy posesjach oraz wideorejestratorów na trasie Rogowo-Skępe. Jak wynika z ustaleń, kobieta ostatni raz była widziana w dniu 6 lipca o godzinie 13.18 na trasie Rojewo-Lisiny, gm. Rogowo, gdy wracała rowerem do domu, gdzie jednak nie dotarła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. W związku z powyższym policjanci zwracają się z prośbą o udostępnienie nagrań z monitoringów posesji oraz z wideorejestratorów samochodów poruszających się trasą Rogowo - Skępe tego dnia w godzinach 13:00-15:00. W sprawie prosimy o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Rypinie pod numerem telefonu 47 75 39 200 lub alarmowym 112 - poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety.

Rysopis poszukiwanej Jowity Zielińskiej

Informacje o zaginionej: wzrost ok 170 cm, szczupła budowa ciała, włosy do ramion, koloru rudego, oczy zielone. Opis ubioru: w dniu zaginięcia ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę, poruszała się rowerem typu damka koloru ciemnozielonego, z koszykiem przy sterze.

