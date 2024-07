Tajemnicze zaginięcie 31-letniej Jowity. Wracała rowerem z pracy i rozpłynęła się w powietrzu

Zaginęła 31-letnia Jowita Zielińska. Ostatni raz widziano ją kilometr od domu. Co stało się z kobietą?

Informacje w sprawie zaginięcia kobiety udostępniła w mediach społecznościowych strona "Gdziekolwiek jesteś". Jowita Zielińska jest mieszkanką miejscowości Lisin (woj. kujawsko-pomorskie). Kontakt urwał się z nią w sobotę, 6 lipca. Rano, około godz. 5:00, 31-latka udała się ciemnozielonym rowerem z czarnym koszykiem do Rypina, gdzie pracuje jako ekspedientka w jednym ze sklepów mięsnych. Bliscy kobiety ustalili, że około godz. 12:30 Jowita wsiadła do busa, który podwiózł ją do Rogowa. Stamtąd miała wrócić do domu rowerem. Między godz. 13-14 była widziana przez znajomego w miejscowości Rojewo - stamtąd miała już tylko 1 km do swojego miejsca zamieszkania. Około godz. 15:00 jej rodzina, zaniepokojona spóźnieniem kobiety, próbowała się z nią skontaktować, ale bez skutku - jej telefon był już nieaktywny. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi.

- Jak informuje jeden z portali zajmujących się poszukiwaniami zaginionych osób - z nagrań monitoringu wynika, że Jowita jedzie szosą i wjeżdża na drogę, na której z obu stron jest las. Natomiast monitoring ze strony wsi nie ujął wyjeżdżającej z lasu Jowity. Las został przeszukany przez służby oraz rodzinę zaginionej. Policjanci użyli także drona. Pomagali strażacy i mieszkańcy, niestety nie ma żadnych śladów zaginionej. Czynności nadal trwają. Z relacji rodziny wynika, że Jowita nigdy wcześniej nie znikała ani nie zrywała kontaktu, jest osobą bardzo rodziną i odpowiedzialną - podaje strona "Gdziekolwiek jesteś".

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Wzrost: ok. 170 cm

Włosy: rude, lekko kręcone, za ramiona, zazwyczaj spięte

Oczy: zielone.

Budowa ciała: szczupła

Znaki szczególne: na jednej z łydek widoczny żylak

Dziewczyna ubrana była w kolorową koszulę w kratkę, czarne spodenki, czarne buty sportowe. Ma przy sobie czarną torebkę na ramię.

Ktokolwiek widział lub wie coś o losach zaginionej, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższą Komendą Policji lub pod numerem alarmowym 112.

