i Autor: Policja / KPP w Będzinie

EWAKUOWANO KLIENTÓW

22-latek podpalił siedzibę firmy, bo nie dostał wypłaty. "Podłożył ogień pod kartony"

Do nietypowego przestępstwa doszło w Będzinie (woj. śląskie). Wściekły 22-latek, którego pracodawca spóźniał się z wypłaceniem mu pensji, postanowił zemścić na firmie, w której pracował... podpalając jej siedzibę. Niestety, ten akt będzie go teraz sporo kosztował, bowiem straty oszacowano na 30 tys. zł, a sam 22-latek trafił do aresztu.