PILNY APEL POLICJI

Zagadkowe zaginięcie Katarzyny Oldenburg. 32-latka wyszła na zakupy i zniknęła

Tajemnicze zaginięcie 32-latki z Debrzna (woj. pomorskie). Rano, 13 czerwca, Katarzyna Oldenburg wyszła do sklepu na zakupy spożywcze. To tam ostatni raz zarejestrowały ją kamery monitoringu. Od tego czasu kobieta nie skontaktowała się z nikim bliskim i nie wiadomo, co się z nią stało. Policja pilnie apeluje o pomoc w poszukiwaniach.