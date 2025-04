Kolejarz, społecznik, świadek historii! Pan Leon ze Śliwic skończył właśnie 101 lat

Porzucony w lesie i przywiązany do drzewa. Policja szuka właściciela tego psiaka

Od dzieciństwa po wojenną zawieruchę

Pan Leon Nadarzyński urodził się 11 kwietnia 1924 roku we wsi Bedlenki (pow. świecki), w wielodzietnej rodzinie, gdzie od najmłodszych lat uczył się szacunku do pracy i współpracy z innymi. Jego młodość przypadła na dramatyczny okres II wojny światowej. Jak sam wspominał, szczególnie utkwiły mu w pamięci wydarzenia związane z wybuchem wojny, nieudaną próbą ewakuacji pociągiem towarowym oraz powrotem pieszo w trudnych warunkach.

Od 1940 roku pracował fizycznie w majątku rolnym w Belnie. Po zakończeniu wojny rozpoczął pracę na kolei – początkowo w Laskowicach Pomorskich, gdzie przeszedł szkolenie na dyżurnego ruchu. Już w październiku 1945 roku objął to stanowisko na stacji Starogard Przedmieście, a w kolejnych latach służył na wielu stacjach w regionie – m.in. w Czersku, Śliwicach, Tleniu i Kaliskach.

W 1952 roku został zawiadowcą stacji w Śliwicach – miejscu, które od tamtej pory niezmiennie nazywa swoim domem. Kolej była jego pasją, a zainteresowanie nią – w szczególności parowozami – towarzyszy mu do dziś.

Rodzina, społeczność, pasja

W marcu 1946 roku Leon Nadarzyński ożenił się z Heleną, pochodzącą z Kresów. Wspólnie wychowali troje dzieci. Dziś pan Leon cieszy się obecnością wnuków i prawnuków – ma ich łącznie ośmioro. Lubi spędzać czas rozwiązując krzyżówki oraz sięgając po literaturę regionalną.

W latach 1968–1971 pełnił funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Śliwicach. Jednym z jego największych osiągnięć w tym okresie było doprowadzenie do powstania miejscowego Domu Kultury – inicjatywy, z której jest szczególnie dumny.

Żywa historia i inspiracja

Pan Leon to żywa historia regionu i przykład tego, jak ogromne znaczenie mają ludzie oddani pracy, rodzinie i wspólnocie. Jego życie to nie tylko zapis historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim opowieść o miłości do ludzi, kolei i miejsca, które wybrał na swoją życiową przystań.

Joanna Opozda wyprawiła synkowi 3. urodziny. Pojawił się zaskakujący gość! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.