Inowrocław. Śmiertelny pożar mieszkania

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii w budynku przy ul. Toruńskiej, bo choć pożar został już ugaszony, działania służb ratowniczych jeszcze trwają. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej we wtorek, 15 kwietnia, o godz. 6.40, a na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej.

Okazało się, że pożar wybuchł w mieszkaniu na 3. kondygnacji budynku wielorodzinnego, z którego udało się ewakuować 12 osób, w tym troje dzieci. Dzięki strażakom płomienie nie rozprzestrzeniły się już dalej, ale po ich ugaszeniu w lokum znaleziono ciało mężczyzny: była to osoba starsza, a w dodatku niepełnosprawna. Jego tożsamość nie została jeszcze potwierdzona, ale miał ok. 75 lat.

- My już zakończyliśmy nasze działania, ale policja i biegły z zakresu pożarnictwa wyjaśniają na miejscu, co mogło doprowadzić do pożaru - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" st. kpt. Jarosław Skotnicki, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Inowrocławiu.