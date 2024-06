Wszyscy poszukują zaginionej 32-letniej Katarzyny. Ważne plany partnera kobiety

Trwają poszukiwania 32-letniej Kasi. Na kobietę czeka czworo stęsknionych dzieci. Partner kobiety wyszedł z ważną inicjatywą

32-letnia Katarzyna Oldenburg z Debrzna zaginęła w czwartek, 13 czerwca. Tego dnia w godzinach porannych wyszła ze swojego domu i od tego momentu do niego nie wróciła. Przed godz. 9:00 w lokalnym sklepie Groszek Kasię po raz ostatni zarejestrowały kamery monitoringu. Kobieta robiła wtedy zakupy spożywcze. Potem przepadła jak kamień w wodę. Bliscy 32-latki odchodzą od zmysłów i razem z prowadzącymi poszukiwania służbami proszą wszystkich o pomoc. Katarzyna jest matką czworga dzieci, które tęsknią za swoją mamą. - Kacper codziennie modli się z płaczem, żebyś wróciła i mówi że cię bardzo kochamy - napisał partner kobiety w jednym z postów w sieci. Mężczyzna jest bardzo aktywny w social mediach i poprzez liczne apele stara się angażować w poszukiwania swojej ukochanej. W środę, 26 czerwca, zwrócił się do internautów z prośbą o wsparcie zorganizowanej przez niego inicjatywy.

- Od 13.06 moja partnerka Katarzyna Oldenburg wyszła z domu i do dnia dzisiejszego nie nawiązała kontaktu z nikim bliskim. Poszukiwania, które przeprowadzają służby na wysokim poziomie nie przynoszą nowych wieści i poszlak. Zgłaszam się z próbą do mieszkańców oraz osób z dobrym sercem… Na sobotę (29.06) zaplanowaliśmy wspólne przeszukanie terenu. Planowany czas zbiórki to godzina 10:00 w Debrznie na głównym rynku przy fontannie. Proszę, aby każdy uczestniczący w poszukiwaniach zabrał ze sobą naładowany telefon, wygodne obuwie umożliwiające przejście po ciężkich terenach, oraz zapas wody. Może mam w znajomych dobrą duszę, która zna się na przeszukiwaniu trudnych terenów bagiennych? Bardzo mi zależy, aby Kasia odnalazła się jak najszybciej. Katarzyna musi zażywać lekarstwa i być pod stałą kontrolą lekarza, gdyż choruje na poważną depresję. Więc jeszcze raz: SOBOTA, 29.06.2024r., godzina 10:00 w Debrznie na głównym rynku przy fontannie. Proszę o zabranie prowiantu, naładowanego telefonu oraz o wygodny ubiór. Proszę o wysoką skalę udostępniania, im więcej Was nam pomoże w poszukiwaniach mojej partnerki Kasi, tym większa szansa na jakikolwiek ślad, gdzie może znajdować się. Prosiłbym też, aby osoby zainteresowane pomocą w poszukiwaniach, odezwały się w komentarzu lub w wiadomości prywatnej do mnie, nie ukrywam, że potrzebna jest duża ilość nas wszystkich, gdyż teren jest naprawdę spory. Dziękuję każdemu z góry za udostępnienie i chęć pomocy - napisał partner Katarzyny w mediach społecznościowych.

Katarzyna Oldenburg w chwili zaginięcia była ubrana w szary, prążkowany, niezapinany sweter, czarne getry, czarne buty płócienne i biały t-shirt. Miała ze sobą plecak koloru czarnego i założone okulary. Kobieta ma szczupłą sylwetkę, 166 cm wzrostu, włosy koloru ciemny blond, długie, lekko za ramiona.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Człuchowie pod nr: 47 74 25 722 lub nr alarmowy 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.

ZOBACZ TEŻ. Poszukiwana Natalia nie żyje. Szokujące słowa policjanta. "Mąż kobiety nie mówił nam prawdy". GALERIA:

Zaginięcie Roberta Wójtowicza | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.