Autor: Facebook/ Komenda Miejska Policji w Koninie

GDZIE JEST 23-LATEK?

Tajemnicze zaginięcie 23-letniego Daniela. Mężczyzna za kilka dni zostanie ojcem

Gdzie jest 23-letni Daniel? To pytanie zadają sobie bliscy i przyjaciele młodego mężczyzny. 23-latek 2 czerwca wyjechał do pracy do Niemiec. Od tego czasu nikt z jego najbliższych nie wie, co się z nim dzieje.