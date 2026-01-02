Sylwestrowa noc zamieniła się w koszmar. Spłonął dom, marzenia i lata pracy. "To był sens naszego życia"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-02 13:12

Kilka minut po północy 1 stycznia ogień zabrał dorobek całego życia właścicieli Lawendowej Przystani w Wieleniu Zaobrzańskim. Jak informuje epoznan.pl, pożar błyskawicznie objął dach budynku hotelowego. Goście zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał, ale obiekt spłonął doszczętnie. Właściciele apelują dziś o pomoc.

Sylwestrowa noc zamieniła się w koszmar. Spłonął dom, marzenia i lata pracy

i

Autor: pomagam.pl/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia na terenie powiatu wolsztyńskiego. Jak podał portal epoznan.pl, chwilę po północy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w hotelu Lawendowa Przystań w Wieleniu Zaobrzańskim. Początkowo informowano, że ogień pojawił się w saunie, jednak sytuacja bardzo szybko wymknęła się spod kontroli.

Płomienie w ekspresowym tempie rozprzestrzeniły się na kolejne części budynku i objęły dach. Przed godziną 1.00 w nocy konieczna była ewakuacja niemal 20 osób przebywających w obiekcie. Na szczęście wszyscy zdążyli opuścić budynek i nikt nie odniósł obrażeń. Z żywiołem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej, jednak mimo intensywnych działań nie udało się uratować obiektu.

O skali dramatu właściciele Lawendowej Przystani napisali w poruszającym wpisie opublikowanym na stronie pomagam.pl, gdzie uruchomiono zbiórkę na odbudowę i spłatę zobowiązań.

W nocy straciliśmy wszystko. W jednej chwili ogień zabrał nam nasz dom wczasowy – miejsce, które było czymś znacznie więcej niż budynkiem – czytamy w apelu. Jak podkreślają, Lawendowa Przystań była nie tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim domem ich rodziny. – To był nasz dom, nasza duma, sens naszego życia – piszą.

Właściciele zaznaczają, że przez sześć lat wkładali w to miejsce całe swoje serce. Przez 6 lat wkładaliśmy w to miejsce wszystko, co mieliśmy: serce, miłość, czas, siły, oszczędności i wyrzeczenia. Tworzyliśmy je razem – my i nasze dzieci – podkreślają. Jedna noc wystarczyła, by te marzenia legły w gruzach.

Jak informują, budynek spłonął doszczętnie, a rodzina została z ogromnym bólem i niepewnością jutra. 

Polecany artykuł:

Uciekł, zostawiając ją na drodze. Pijany kierowca zabił wolontariuszkę WOŚP! An…

Dom spłonął doszczętnie, a my wciąż spłacamy kredyt, którego nie jesteśmy w stanie udźwignąć bez pomocy. Nie stać nas na odbudowę, a sami nie damy rady się podnieść – czytamy dalej.

Dlatego właściciele zdecydowali się poprosić o wsparcie.

Nie prosimy o luksusy. Prosimy o szansę, by zacząć od nowa. By nasze dzieci znów mogły uwierzyć, że po najgorszym może przyjść światło – apelują, dziękując za każdą wpłatę, dobre słowo i udostępnienie zbiórki.

Sprawą pożaru zajmują się odpowiednie służby, które będą ustalać dokładne przyczyny tragedii. Tymczasem Nowy Rok dla właścicieli Lawendowej Przystani rozpoczął się od dramatycznej walki o przyszłość.

Uciekł policjantom na zamarnięty staw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki