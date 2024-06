Natalia osierociła 10-letniego synka. Co stanie się z dzieckiem zamordowanej kobiety? Nowe informacje

Zamordowana Natalia osierociła 10-letniego synka

39-letnia Natalia z Gortatowa zniknęła w piątek (14 czerwca), po tym jak prowadziła wideorozmowę ze swoją siostrą, mieszkającą na stałe w Holandii. Wydawało się, że to ona widziała kobietę jako ostatnia. Prawda okazała się być zupełnie inna. 39-latka pokłóciła się ze swoim mężem, 60-letnim Adamem R. Kobieta planowała odejść od męża i rozwieść się z nim. Wściekły Adam R. uderzył żonę. Później - jak wykazała sekcja zwłok kobiety - mężczyzna miał ją udusić. Spanikowany postanowił pozbyć się ciała. Martwą już żonę 60-latek wrzucił do bagażnika swojego samochodu. Pojechał do lasu na przedmieściach Poznania, gdzie zostawił ciało żony i wrócił do domu. Adam R. działał spontanicznie, nie planował zostawić ciała żony w tym właśnie miejscu. Zwłoki Natalii znaleziono w środę (19 czerwca).

Adam R. przyznał się do morderstwa. Powiedział tez, że do zbrodni doszło, gdy w domu spał ich 10-letni syn. W czwartek (20 czerwca) w sądzie mąż Natalii poddał się najwyższej karze i powiedział, że nawet gdyby został zwolniony do domu, to i tak by tam nie wrócił, wiedząc, że "syn nigdy mu nie wybaczy".

Pojawia się więc pytanie, co stanie się z 10-letnim synem Natalii po tragicznej śmierci matki i areszcie dla ojca? Adamowi R. grozi wieloletnie więzienie. Na razie dziecko przebywa pod opieką rodziny zamordowanej Natalii. Jest bezpieczne w towarzystwie babci i cioci. Nie wiadomo jednak, gdzie 10-latek trafi na stałe. O tym zdecyduje sąd.