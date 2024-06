Nieprawdopodobne! Aż trzy główne wygrane w zdrapkach Lotto. Co za dzień! Nowi bogacze w Polsce

- Z przykrością informujemy że moja siostra została znaleziona martwa. Prosimy o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym dla nas czasie. Śmierć naszej ukochanej Natalii jest dla nas ogromną tragedią - napisała siostra Natalii P.-R. na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Kobieta jako ostatnia rozmawiała z mieszkającą w Gortatowie Natalią w piątek, 14 czerwca. To ona przekazała śledczym, że wiadomość, jaką otrzymała od poszukiwanej 39-latki, nie wygląda jak napisana przez jej siostrę. Przyjechała także zza granicy, gdzie na co dzień mieszka, by uczestniczyć w poszukiwaniach Natalii. Niestety, ziścił się najczarniejszy scenariusz - ciało zaginionej odnaleziono w lesie na przedmieściach Poznania w środę, 19 czerwca. Po odkryciu zwłok 39-latki, śledczy zatrzymali męża Natalii, Adama R.

- Policjanci ze specjalnej grupy zajmującej się poszukiwaniem 39-letniej Natalii, znaleźli ją. Kobieta nie żyje. Zwłoki kobiety policjanci odkryli w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części przedmieść Poznania. W związku z tą sytuacją, w uzgodnieniu z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, policjanci zatrzymali męża zaginionej 39-latki. Będzie on pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z naszymi policjantami. Mąż kobiety nie mówił nam prawdy - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Z nieoficjalnych informacji podanych przez portal "Interia.pl" wynika, że Adam R. jeszcze dziś (20 czerwca) może spodziewać się przedstawienia zarzutów przez poznańską prokuraturę. Zarzut ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci.

