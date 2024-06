Aktualizacja 11:00

Policjanci ze specjalnej grupy zajmującej się poszukiwaniem Natalii przekazali nowe informacje. Niestety, kobieta nie żyje. Zwłoki kobiety funkcjonariusze odkryli w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części przedmieść Poznania.

- W związku z tą sytuacją , w uzgodnieniu z prokuraturę Okręgową w Poznaniu policjanci zatrzymali męża zaginionej 39 latki. Będzie on pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z naszymi policjantami - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.

Straszny finał poszukiwań Natalii z Gortatowa. W sprawie pojawił się nowy wątek

Do środy nie było wiadomo, co stało się z zaginioną Natalią spod Poznania. Służby wykorzystują wszystkie możliwe narzędzia, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jednym z ruchów, który ma pomóc w odnalezieniu 39-latki, jest wystąpienie policji do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To ma ułatwić poszukiwania i dać służbom m.in. możliwość przesłuchiwania świadków. Funkcjonariusze wystąpili z taką prośbą we wtorek, 18 czerwca - tego samego dnia w okolicach domu poszukiwanej prowadzone były intensywne działania służb ratowniczych, które przeczesywały lokalną rzekę Cybinę oraz jej rejony.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", kobieta od jakiegoś czasu miała spotykać się z innym mężczyzną, a swojego męża poinformowała o tym, że chce rozwodu bez orzekania o winie. Mąż - z zawodu informatyk - wg "GW" miał przyjąć informację spokojnie, a ustalone warunki rozstania małżeństwa miały być dobre dla jednej i drugiej strony. Zakładały m.in. częste kontakty ojca z 10-letnim synem pary.

Jak poinformował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, służbom szukającym 39-latki zależy na tym, by znaleźć jakikolwiek trop, który zbliży ich do rozwiązania zagadki jej zaginięcia. Na razie bowiem nie wiadomo, co mogło się wydarzyć. Ostatni kontakt z Natalią miała w piątek, 14 czerwca, jej siostra. Kobiety prowadziły wideo-rozmowę, a 39-latka jechała wtedy samochodem, który stoi zaparkowany w garażu. W domu są także płaszcz i torebka zaginionej. Wraz z Natalią zniknął tylko jej portfel.

GALERIA. Zaginiona Natalia nie żyje! Jej ciało znaleziono w lesie. Policjanci zatrzymali męża 39-latki. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Gdy zaginęły, były jeszcze dziećmi. Od lat trwają poszukiwania tych kobiet Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.