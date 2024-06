Piękny gest pracodawcy Natalii z Gortatowa. Tak pomogą synowi zabitej 39-latki

Natalia z Gortatowa osierociła 10-letniego synka. Pracodawca 39-latki zdobył się na wzruszający gest wobec chłopca

Natalia P.-R. (39 l.), której ciało znaleziono w lesie na obrzeżach Poznania po kilku dniach poszukiwań, została zamordowana przez swojego męża. Adam R. (60 l.) przyznał się do uduszenia żony dopiero wtedy, gdy służby odkryły zwłoki 39-latki. Przed prokuraturą tłumaczył, że coś w nim pękło, a także poprosił o najwyższy możliwy wymiar kary, a więc o dożywotnie więzienie. Prośbę swą uargumentował tym, że jego 10-letni syn nigdy nie wybaczy mu tego, co zrobił. Po zabójstwie, jakiego dokonał Adam R., świat 10-latka został wywrócony do góry nogami. Chłopiec w jednej chwili stracił oboje rodziców. Obecnie dziecko przebywa pod opieką babci. Jak się okazuje, los 10-latka nie jest obojętny nie tylko jego najbliższym, ale także przedstawicielom firmy, w której Natalia pracowała jako ceniona ekspertka finansowa. W środę, 26 czerwca, były pracodawca 39-latki poinformował o stworzeniu specjalnego funduszu wsparcia dla syna zamordowanej kobiety. Wszystko po to, by chłopiec mógł w przyszłości sfinansować swój rozwój i edukację. Sama firma wpłaciła już na poczet tego szczytnego celu 50 tys. zł.

- 15 czerwca w tragicznych okolicznościach odeszła Natalia, wieloletnia Współpracowniczka ANG Odpowiedzialne Finanse – instytucji macierzystej naszej Fundacji Nienieodpowiedzialni. Staramy się jako ANG i Fundacja wspierać Rodzinę Natalii w tej trudnej chwili. Chcemy też razem ze współpracownikami, współpracowniczkami, przyjaciółmi ANG i Natalii zgromadzić fundusz, dzięki któremu będzie możliwe wsparcie edukacji 10-letniego syna Natalii, który stracił oboje rodziców. Zarząd ANG, Katarzyna Dmowska i Artur Nowak-Gocławski, podjęli decyzję o przeznaczeniu kwoty 50.000 zł z środków ANG na fundusz syna Natalii. Zwracamy się do Was o włączenie się do zbiórki na powyższy cel i dalsze wsparcie funduszu. Darowizny, w porozumieniu z prawną opiekunką syna Natalii, zostaną przeznaczone na pomoc dziecku w rozwoju i edukacji. Poinformujemy o sposobie wykorzystania funduszu - przekazała w swoich mediach społecznościowych firma ANG Odpowiedzialne Finanse.

Do gestu ze strony firmy, w której pracowała 39-letnia Natalia, odniosła się jej siostra.

- Dziękuję firmie ANG w imieniu rodziny i mojej zmarłej siostry Natalii za tą wspaniałą inicjatywę - skomentowała pomysł pani Anna.

Ceremonia pogrzebowa Natalii P.-R. odbędzie się w piątek, 28 czerwca, w rodzinnej parafii zamordowanej kobiety w Świebodzinie.

