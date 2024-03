Fundusze Europejskie dla woj. mazowieckiego. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Fundusze Europejskie na wsparcie młodych kobiet

Dziewczyny, zakładamy firmy!

Młodym kobietom trudno jest znaleźć pracę. Właściciele firm uważają, że nie warto ich zatrudniać, bo zaraz zajdą w ciążę, albo – jeśli mają już dzieci, to będą chodzić na zwolnienia lekarskie. Z drugiej strony młode kobiety często są pochłonięte opieką nad małymi dziećmi i bardzo obciążone obowiązkami domowymi, a pracodawcy niechętnie godzą się na elastyczny czas pracy czy - w przypadku pracy biurowej – pracę zdalną. Unia Europejska chce to zmienić i przekazuje na wsparcie młodych mam pieniądze. Woj. mazowieckie chce dzięki tym funduszom pomóc młodym kobietom w znalezieniu pracy, a także założeni własnej firmy.

W grupie młodych osób (do 29 lat), które nie pracują i nie uczą się, tzw. NEET-sów (z ang. not in employment, education or training) w Polsce znajduje się więcej kobiet niż mężczyzn. Analizy przeprowadzone przez Instytut Badań Strukturalnych wskazują, że większość osób z grupy NEET mieszka w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich. Wynika z nich też, że problemem kobiet nie są braki w edukacji, ale nieelastyczny czas pracy, nieatrakcyjne finansowo i fizycznie miejsca pracy, obciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi, brak instytucji edukacyjnych dla dzieci, a także świadczących usługi opiekuńcze dla małych dzieci (do lat 3). Warto wiedzieć – pokazują to ostatnie badania budżetu czasu - że kobiety średnio około 30 godzin tygodniowo poświęcają na nieodpłatną pracę w domu. Barierą w podjęciu pracy jest też mniejszy dostęp do transportu publicznego.

Firma zamiast etatu

Woj. mazowieckie oferuje pomoc dla kobiet do 29. roku życia w wejściu na rynek pracy, a także dla tych, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Kobiety mogą skorzystać:

ze szkoleń

ze kursów, które kończą się wydaniem certyfikatu poświadczającego konkretne kwalifikacje i/ lub uprawnienia,

ze szkoleń i doradztwa mającego na celu nauczenie uczestniczek samodzielnego poszukiwania „pomysłu na siebie”, nisz rynkowych czy innych obszarów, w których można zacząć działać na własny rachunek.

W programie są też działania mające na celu integrację uczestniczek, tak aby wzajemnie się wspierały. Kobiety mogą także liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, a te, które zdecydują się na założenie własnej firmy – nawiązaniu kontaktów z organizacjami biznesowymi.

Kobietom, które planują założyć działalność gospodarczą po to, aby wykluczyć bariery związane z obowiązkami rodzinnymi, oferowana jest też refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. rodzicem czy mężem). Taka pomoc miałaby być świadczona przez okres trwania szkolenia – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie.

Wszystkie uczestniczki projektu, które założą własne firmy, mogą uzyskać tzw. wsparcie pomostowe na okres maksymalnie 6 miesięcy na pokrycie kosztów prowadzenia działalności. Wysokość tego wsparcia nie może przekroczyć miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto

Jak to działa

Dla każdej uczestniczki projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan, którzy powstanie w oparciu o analizę potrzeb uczestniczki. Plan będzie zawierał informacje o tym, jakich nowych umiejętności czy kompetencji potrzebuje uczestniczka oraz rodzaje wsparcia np. konkretne kursy czy szkolenia.

Wsparcie będzie dobierane nie tylko do potrzeb kobiety, ale także do rynkowych trendów, a te wskazują, że przyszłość mają branże związane z:

usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi,

zieloną gospodarką (m.in. energetyką zero emisyjną),

innymi branżami, które są perspektywiczne dla rozwoju Mazowsza – barometr zawodów można znaleźć na stronie internetowej: obserwatorium.mazowsze.pl.

Kontaktów do tych firm i organizacji można szukać w Internecie bądź spytać o nie w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Mazowsze wykorzystuje fundusze unijne do upowszechnienia usług społecznych

Pomoc dla rodzin

Wsparcie adresowane jest do rodzin, dzieci i młodzieży, w tym rodzin zastępczych wymagających pomocy lub znajdujących się w kryzysie. Na pomoc mogą liczyć także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodów ujętych w ustawie o pomocy społecznej, czyli m.in. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa, potrzeby ochrony macierzyństwa czy wielodzietności, przemocy w rodzinie itp.

W ramach projektu będą oferowane usługi:

pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie. Chodzi m.in. o warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, a także organizowane za pośrednictwem szkoły,

pomoc przy trudnościach w wychowaniu dzieci. Projekt przewiduje tu m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomocy prawnej oraz organizacja spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia,

działania wzmacniające tworzone i istniejące rodziny zastępcze czy adopcyjne, przez wsparcie specjalistyczne. Chodzi o rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych u dzieci adopcyjnych, a wśród dorosłych dodatkowo umiejętności wychowawczych,

pomoc dla usamodzielniającej się młodzieży opuszczających rodziny zastępcze - aktywizację zawodową wychowanka, mieszkanie czy wsparcie przy założeniu rodziny.

Lista instytucji, organizacji i firm, które będą nieść tego typu pomoc jest bardzo długa. Zanim jednak zaczną pracę, może upłynąć kilka miesięcy. Warto jednak dowiadywać się w ośrodkach pomocy społecznej, a także w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Województwo mazowieckie dba o zdolnych

Stypendia dla uczniów

Warto powalczyć o wysoką średnią ocen, bo można otrzymać stypendium o łącznej wartości aż 7 tys. zł! Województwo mazowieckie wykorzystuje Fundusze Europejskie, by wspomóc zdolnych uczniów w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku szkolnym już za późno na zgłoszenia, ale warto pracować, by zgarnąć stypendium za rok!

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych w roku szkolnym 2023/2024” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. Warunkiem są doskonałe wyniki w nauce, zwłaszcza w dziedzinach takich jak nauki matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, języki obce nowożytne (czyli nie łacina) i przedsiębiorczości. Projekt jest adresowany do uczniów w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Stypendium ma motywować do nauki i wspierać rozwijanie zdolności oraz pasji ucznia.

Zostanie opracowany Indywidualny Program Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, który stypendysta będzie realizował pod opieką nauczyciela lub pedagoga szkolnego. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc. W tym roku stypendia otrzyma 182 uczniów/uczennic z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 285 uczniów/uczennic z Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Po wakacjach pytajmy w szkole, do której uczęszcza nasz bliski uczeń o program stypendialny na rok 2024/2025.

Unijne dofinansowanie dostał projekt „Zwiększenie samodzielności seniorów w ich miejscu zamieszkania”, za projekt odpowiada Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Fundusze na wsparcie w codziennym życiu

Opieka dla seniorów

Są osoby, które potrzebują wsparcia w niektórych sytuacjach codziennego życia. Z drugiej jednak strony nie chcą być skazane na zamieszkanie w jakimś ośrodku. Pragną zachować jak najwięcej niezależności. Teraz dzięki Funduszom Europejskim będą mogły otrzymać potrzebną pomoc, by żyć godnie i tak, jak chcą.

Seniorzy czy osoby schorowane potrzebują pomocy w zwykłych czynnościach jak ubranie się, zakupy albo przygotowanie jedzenia. Nie są w stanie wymienić żarówki w lampie, posprzątać, dojść samemu do przychodni czy kościoła. Potrzebny jest ktoś, kto pomoże, ale nie musi opiekować się seniorem przez całą dobę. Opiekunka czy opiekun nie jest też wykwalifikowaną pielęgniarką/pielęgniarzem, a np. sąsiadką. Przechodzi krótkie przeszkolenie i po prostu jest wyczulony na problemy seniora.

Czasem jednak potrzeba pomocy wykwalifikowanej opiekunki lub opiekuna. To sytuacje, gdy senior wymaga zmiany opatrunków, podania leków czy rehabilitacji.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobom potrzebującym powyżej 60. r.ż., które zamieszkują teren regionu Mazowieckiego regionalnego albo powiaty regionu Warszawskiego stołecznego: m.st. Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni. Pozostałe powiaty województwa mazowieckiego tworzą obszar regionu Mazowieckiego regionalnego.

Projekt najprawdopodobniej ruszy w III kwartale tego roku. O szczegóły warto pytać w ośrodku pomocy społecznej.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskaniu dotacji. W punktach możemy także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziemy na stronie internetowej: funduszedlamazowsza.pl. Punkty informacyjne znajdują się w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i w Siedlcach.

