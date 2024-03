Biskup płocki grzmi do młodych: „Bądźcie online z Panem Jezusem”

Płocka młodzież na pielgrzymce w Częstochowie

W piątek, 15 marca, około 2 470 maturzystów z diecezji płockiej wzięło udział w pielgrzymce na Jasną Górę pod hasłem „Warto kochać”. Kilka słów do młodzieży powiedział biskup Mirosław Milewski. - Wasze pokolenie naukowcy określają jako „generację Z”. Zbadali oni i ogłosili, że porusza się ono swobodnie w dwóch światach jednocześnie: w świecie online i offline, a więc w świecie wirtualnym i realnym. Nie znacie świata bez internetu. Media to wasz chleb powszedni. W rzeczywistości wirtualnej zawieracie znajomości, dzielicie się opiniami i konfrontujecie swoje wartości z innymi ludźmi. Macie silną potrzebę przebywania w grupie, z tym że do wielu relacji dochodzi tylko wirtualnie - stwierdził hierarcha.

Biskup zastanawiał się, czy żyjący w wirtualnym świecie młodzi ludzie znajdują w nim przestrzeń również dla wiary i dla Boga oraz o jakiego Boga może chodzić pokoleniu „Z”? Wspomniał, że został już stworzony chatbot Jezusa, oparty na sztucznej inteligencji. Z wygenerowaną „inteligencją o twarzy Jezusa” można porozmawiać, zadać pytania i otrzymać jakieś odpowiedzi.

- Nie ma to nic wspólnego z prawdziwym Jezusem, Bogiem-Człowiekiem i Jego nauką zawartą w Piśmie św. Jezus z Ewangelii, to nie jest jakiś chatbot, ale ktoś, kto naprawdę żyje i działa - zaznaczył.

Zaskakujący apel biskupa do młodych

Biskup Milewski zauważył również, że „generację Z” charakteryzuje poczucie samotności i wyobcowania, ale jeśli młodzi wierzą w Boga, to „nigdy nie są sami”. Duchowny wystosował również ważny apel do zgromadzonych na Jasnej Górze maturzystów. Jego słowa wielu mogą zaskoczyć.

- Proszę was o to, abyście w dorosłym życiu nie porzucali Jezusa i Jego nauczania, nie porzucali Dekalogu, nie wypisywali się z lekcji religii, nie dokonywali apostazji, nie porzucali Kościoła, nawet jeśli nie zawsze wszystko wam pasuje. Bez względu na to, jak potoczą się wasze dalsze losy, pozostańcie ludźmi wiary. Bądźcie online z Panem Jezusem - zwrócił się do młodzieży biskup Mirosław Milewski.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie