Śmierć pracownika

Wypadek śmiertelny na budowie należącej do Orlenu. Nie żyje 30-latek

Na terenie budowy Kompleksu Olefin III w Płocku doszło do wypadku śmiertelnego. Portal petronews.pl podaje, że ofiarą zdarzenia jest 30-letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego. Do szpitala trafił natomiast obywatel Korei, który udzielał pomocy poszkodowanemu. Budowa należy do Orlenu, a wykonawcą kompleksu jest konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas.