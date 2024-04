Fuj!

Robił obrzydliwe rzeczy na oczach dzieci! Później uciekł do lasu

alig | plis 15:45

Do dramatu doszło we wtorek (23 kwietnia) w okolicach godz. 14 tuż za szkołą przy ul. Leśnej Polanki na warszawskiej Białołęce. Skontaktowaliśmy się z ojcem dziewczynki, która została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. - Wracała z koleżanką spacerem do domu. Zaczepił je mężczyzna, który na ich widok zaczął się onanizować - napisał. Sprawa została zgłoszona na policję.