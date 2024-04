CO TO ZA DŹWIĘK?

Napad w centrum Warszawy. Nieoficjalnie: zginęło 1,7 miliona złotych w gotówce

Do zajścia miało dojść około godz. 14. Stołeczna policja nie chce udzielać żadnych bliższych informacji. - Potwierdzam, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na tę chwilę to jedyne, co mogę przekazać – powiedział „Super Expressowi” sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do napaści doszło przed kamienicą przy ul. Koszykowej 49A. Do wychodzącego z budynku mężczyzny miało podbiec 2 napastników. Wybiegli z auta, powalili swoją ofiarę na ziemię, pobili i odebrali gotówkę. Kilka sekund później odjechali w nieznanym kierunku. Zaraz potem ofiara miała zgłosić napaść na policję.

Napad w centru miasta

