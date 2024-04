Mały Leoś wpadł do wrzątku. Nie żyje. Sąd przesłuchuje kolejnych świadków

Oni nie dorośli do rodzicielstwa

Dotychczasowi świadkowie przesłuchiwani na kolejnych rozprawach, niestety niewiele dobrego potrafili powiedzieć o Karolinie i Damianie. Wszystko wskazuje na to, że to na nim ciąży największa odpowiedzialność za śmierć małego Leona, którego zwłoki znaleziono w październiku 2022 r. w płytkim dole w lasku pod Garwolinem.

Leoś wpadł do wrzątku, zmarł od poparzeń

Z wcześniejszych zeznań wynika, że w sierpniu 2022 r. to Damian miał wykąpać synka Karoliny. Jak twierdzi, zagrzał wodę na kąpiel, wlał do brodzika i zszedł na chwilę do piwnicy, a po chwili usłyszał rozdzierający krzyk chłopca, który poparzył się wrzątkiem. Jednak ani on ani Karolina nie wezwali od razu pogotowia, nie poszli później z dzieckiem do lekarza, tylko „smarowali oparzenia maścią”, a gdy po kilku dniach Leoś z bólu przestał oddychać, nie urządzili mu pogrzebu, zakopali jego ciałko niedaleko domu, w którym wynajmowali mieszkanie. Damian zalał później dół warstwą betonu.

Gdy zostali zatrzymani, przekonywali, że bali się organów ścigania. Gdy po śmierci Leona uciekli, pomieszkiwali kątem u ludzi, z drugim dzieckiem i trzecim w drodze (Karolina była w ciąży).

Damian groził nożem właścicielowi mieszkania?

Na wczorajszej rozprawie, 23 kwietnia znów świadkowie dorzucili druzgocące zeznania o Damianie. „Damian nie mógł utrzymać rodziny. Nie miał stałej pracy. Miał problemy z prawem.” - słyszymy od jednego świadka. Według kolejnego miał „grozić właścicielowi mieszkania nożem i obrzucić dom kamieniami”. Właściciel nie wniósł żadnego zawiadomienia dotyczącego gróźb czy napaści. Z zeznań wyłania się obraz pogubionych, zaplątanych prawnie młodych ludzi, którzy nie sprostali roli rodziców. Oskarżonym 20-latkom grozi teraz dożywocie. Czy zmienią się zarzuty wobec nich?

