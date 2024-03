DRAMATYCZNA RELACJA RODZINY

Po zderzeniu BMW z autobusem lekarze usunęli mu część czaszki. 20-latek walczy o życie

Warszawiacy nie mogli się otrząsnąć po tym, co wydarzyło się nieopodal galerii Westfield Mokotów w listopadzie ubiegłego roku. W wypadku osobowego BMW i autobusu miejskiego zginęło dwóch młodych studentów, dwóch kolejnych zostało rannych. Jeden z nich cały czas walczy o życie w szpitalu – to 20-letni Janek D. − Wasza wiara i wsparcie mobilizuje go do walki − pisze rodzina na stronie internetowej skarbonki.