Wypadek miejskiego autobusu. Nie żyje ranny pasażer z bmw

Potworny atak nożownika na Woli. Poszkodowany trafił do szpitala z krwawiącą raną na szyi. „Prowadzimy czynności”

Wielkie otwarcie amerykańskiego fast fooda. To druga taka knajpa w stolicy! Ogromna wyżerka dla pierwszych gości

Warszawa. Wypadek miejskiego autobusu. Nie żyje ranny mężczyzna

Dramatyczne doniesienia potwierdza rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - W szpitalu zmarł pasażer osobowego bmw. W sprawie trwają szczegółowe ustalenia – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” prok. Szymon Banna. Jak dodał nie znamy jeszcze wyników badań krwi kierowcy osobówki. Sprawdzenie jego trzeźwości nie było możliwe z uwagi na ciężkie obrażenia.

Jak informowaliśmy wcześniej, kierowca autobusu był trzeźwy. W wypadku ucierpiało łącznie 6 osób. W osobówce jechały 4 i to one odniosły najcięższe urazy. Do szpitala trafił też kierowca autobusu i pasażer. Jedna z pasażerek odmówiła pomocy i oddaliła się z miejsca wypadku.

Wypadek autobusu w Warszawie

Do wstrząsającego zdarzenia doszło ok. godz. 11.30 na wysokości przystanku "Instytut fizyki" przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Rodziny HIszpańskich. Autobus uderzył z wielką siłą w bok osobówki. Auto było tak zmiażdżone, że strażacy musieli rozcinać pogiętą karoserię. Kierowca autobusu wyszedł z niego o własnych siłach.

Wypadek autobusu MZA na Al. Wilanowskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.