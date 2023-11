Osobówka wjechała w pędzący autobus. Nie żyje kierowca bmw

Odkopali powojenną posadzkę. „Badają ją archeolodzy”. To kolejne ślady Warszawy, której już nie ma

Warszawa, Mokotów. Katastrofa w centrum stolicy. Nie żyje druga poszkodowana osoba w wypadku

W ostatni poniedziałek (27 listopada) informowaliśmy o śmierci pasażera bmw. Mężczyzna zmarł w szpitalu na skutek obrażeń, które odniósł w potwornym zderzeniu z autobusem. – W szpitalu zmarł pasażer osobowego bmw. W sprawie trwają szczegółowe ustalenia – mówił nam prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Minęły dwa dni, dotarły do nas kolejne przerażające wiadomości. W szpitalu zmarła druga osoba – kierujący bmw. – W dniu wczorajszym (28 listopada red.) zmarł drugi uczestnik wypadku do jakiego doszło w dniu 22 listopada 2023 roku na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i ul. Rodziny Hiszpańskich w Warszawie. Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów poleciła przewidzenie zwłok zmarłego mężczyzny, kierującego pojazdem bmw uczestniczącym w wypadku, do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji – dodał prokurator.

Jak słyszymy, prokuratura wszczęła postępowanie. – Śledztwo zostało wszczęte w sprawie spowodowania wypadku, w którym co najmniej jedna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu – przekazał prok. Banna.

Prokuratur zaznaczył jednocześnie, że cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. – Trwa zabezpieczenia nagrań monitoringu z miejsca zdarzenia oraz jego okolic oraz przesłuchania świadków – słyszymy.

