Autobus miejski potrącił 12-latkę. Dziewczynka szła wzdłuż ruchliwej drogi

Warszawa, Mokotów. Autobus miejski wjechał w spacerującą 12-latkę

Pierwsze informacje o tym koszmarze przekazał na fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego i Czarnomorskiej doszło do potrącenia 12-latki przez nadjeżdżający autobus miejski.

− Dziewczynka szła wzdłuż ul. Sobieskiego. Wysiadła z autobusu. Została potrącona przez inny pojazd, z którego wysiadła chwilę wcześniej. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, wprowadzili ruch wahadłowy – odpowiada nam nasz reporter, który był na miejscu zdarzenia.

Informacje o tragedii potwierdził również Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. − Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 13:50. W rejonie skrzyżowania doszło do potrącenia 12-letniego dziecka przez autobus linii 519. Z pierwszy informacji wynika, że dziecko poruszało się wzdłuż jezdni. Przetransportowano go do szpitala – potwierdza policjant.

Jak udało nam się ustalić, kierujący został na miejscu przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.