Noc Muzeów 2024. Wybraliśmy najlepsze atrakcje dla dzieci

Jak działa teatr? - odpowie Guliwer. Teatr Lalek Guliwer

Teatr Lalek Guliwer przygotował z okazji Nocy Muzeów mnóstwo atrakcji, które zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Podczas spaceru można będzie nie tylko wejść na scenę, ale także zwiedzić pomieszczenia, w których mieści się maszyneria obsługująca przedstawienia. Twórcy z pracowni plastycznej teatru pokażą, jak działają lalki i co trzeba zrobić, żeby ożyły. Dodatkową atrakcją będzie wstęp do aktorskiej garderoby, w której można będzie przygotować prawdziwy, sceniczny makijaż.

Uwolnione obrazy: Noc rekonstrukcji filmowej w Filmotece Narodowej

Noc Muzeów będzie świetną okazją do zwiedzenia Filmoteki Narodowej. Dzieci będą mogły na własne oczy zobaczyć, jak wygląda praca przy cyfryzacji filmów. Pracownicy pokażą, jak rekonstruuje się filmy i jak oszołamiające efekty może przynieść praca nad wiekową taśmą filmową. Będzie można również dowiedzieć się, jak działa technologia dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Wielką atrakcją dla dzieci będą bez wątpienia pokazy starych filmów krótkometrażowych. Filmoteka zaprasza również na pokazy filmów w kinie plenerowym.

Noc Muzeów z Uniwersytetem Dzieci - Jak tworzy się animację poklatkową?

Fundacja Uniwersytet Dzieci przygotowała z okazji Nocy Muzeów prawdziwą gratkę dla miłośników filmów animowanych. Dzieci będą mogły przekonać się, jak skomplikowany i pracochłonny jest proces przygotowania animacji poklatkowej. Dowiedzą się także, czym jest klatkaż, poznają różne rodzaje animacji i nauczą się obsługi aplikacji. To przedsmak największej atrakcji, którą będzie bez wątpienia możliwość stworzenia własnego krótkiego filmu animowanego. Świetna okazja, żeby pociechy mogły rozwinąć swoją kreatywność.

Czarodziejski Teatr Mozarta w Warszawskiej Operze Kameralnej

Czarodziejski Dzień Mozarta to prawdziwe święto dla młodszych i starszych fanów muzyki. Zacznie się od koncertu zespołu wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej i potrwa do późnej nocy. Dla dzieci przygotowano między innymi bajkowe pokazy operowej mody, zabawę w podchody i poszukiwanie operowego skarbu, a także Operową Dobranockę, czyli różne warsztaty i animacje. Dzieci będą również mogły zajrzeć do Pokoju Mozarta, usłyszeć „Czarodziejski flet” na żywo i obejrzeć nocny Teatr Świateł.

Festiwal Tramwajów

Jeśli Twoje dzieci uwielbiają jeździć tramwajami, zabierz je koniecznie na Festiwal Tramwajów, który co roku odbywa się z okazji Nocy Muzeów. O 17:00 ruszy parada zabytkowych tramwajów, podczas której będzie można zobaczyć między innymi jeden z najstarszych wagonów w Polsce, wyprodukowany w 1905 roku. Po zakończeniu parady organizatorzy zapraszają do „muzeum na szynach“ na Placu Narutowicza, gdzie będzie można zobaczyć nie tylko stare tramwaje, ale także wagony specjalne i techniczne.

Kolejowa Noc Muzeów w klimacie XX-lecia międzywojennego

Coroczna Kolejowa Noc Muzeów to prawdziwe święto dla miłośników kolei w każdym wieku. Przygotowany w tym roku program aż kipi od różnych atrakcji. Dzieci będą mogły między innymi obejrzeć występy artystyczne i rekonstrukcyjne z epoki XX-lecia międzywojennego i pokazy tanga argentyńskiego, a także pójść na spacer edukacyjny po skansenie oraz zwiedzić muzeum w strojach z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Na chętnych czekają również symulatory jazdy koleją i gry planszowe o tematyce kolejowej. Będzie można zwiedzić stoisko gastronomiczne Wars i przejechać się Babcią, czyli kultowym pociągiem EN57-038 Kolei Mazowieckich. Wielką atrakcją dla nieco starszych dzieci będą spotkania z influencerami kolejowymi.

Noc Muzeów na Legii

Jeśli Twoje dzieci uwielbiają piłkę nożną, koniecznie zabierz je do Muzeum Legii, które mieści się pod słynną Żyletą na stadionie Legii Warszawa. W Sali Mistrzów zgromadzono wszystkie trofea wywalczone przez Legię. Bogata w eksponaty wystawa obejmuje między innymi koszulki, buty i rzeczy osobiste, należące do słynnych piłkarzy. W trakcie Nocy Muzeów 2024 dzieci będą mogły wejść na murawę stadionu i zapozować do pamiątkowego zdjęcia.

Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik

Wyobraźcie sobie, że jesteście z dziećmi na wystawie, po której oprowadza Was obdarzony sztuczną inteligencją android z ludzką twarzą, któremu towarzyszy robotyczny pies. I wcale nie będzie to sen o dalekiej przyszłości. Na taką właśnie wystawę będzie można wybrać się podczas Nocy Muzeów do Centrum Nauki Kopernik. O tym, że „Przyszłość jest dziś”, zapewnią nas nie tylko organizatorzy, ale i androidka Ameca, której psem będą mogły posterować dzieci. Będzie również można obejrzeć pokazy naukowe, wybrać się do Teatru Wysokich Napięć i odwiedzić słynne Planetarium.

W cieniu samurajów... w Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza w Noc Muzeów na wystawę „Broń japońska”, której towarzyszyć będą różne atrakcje, w tym pokaz walki na miecze bambusowe w stylu szkoły Katori Shintõ-riu oraz bardzo efektowny pokaz walki na stalowe miecze w stylu szkoły Wing chu. Członkowie Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego przygotowali stoiska tematyczne, dzięki którym zapoznać się będzie można zapoznać się z różnymi aspektami kultury samurajów.

Noc Muzeów w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przygotowało z okazji Nocy Muzeów szereg atrakcji, w tym „Pancerny koncert”, podczas którego zagrają nie ludzie, a silniki czołgowe! Będzie można zobaczyć najnowsze nabytki Muzeum, a także dioramy rekonstruktorów w historycznych mundurach Wojska Polskiego. Na chętnych czeka również wystawa „Wojsko Polskie 1939-45”, prezentująca broń pancerną, artylerię i sprzęt inżynieryjny oraz wystawy plenerowe polskiej broni pancernej, polskiego lotnictwo wojskowego i sprzętu wojsk lotniczych. Nawet młodsze dzieci na pewno nie będą się tu nudzić. Przygotowano specjalnie dla nich malowanki historyczne.

Autobusy na Placu Defilad zrobiły totalną furorę! Wielkie atrakcje w Noc Muzeów