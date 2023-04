Centrum Nauki Kopernik się rozrosło. W nowym budynku w Warszawie każdy dorosły zatęskni za szkołą!

Koszmar pod Grodziskiem Mazowieckim. Dziewczynka wpadła do studni! Ojciec rzucił się na ratunek [AKTUALIZACJA]

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to wyjątkowe w skali nie tylko kraju, ale całego świata centrum naukowo-badawcze, w którym z myślą o mieszkańcach Warszawy naukowcy będą realizować swoje projekty od A do Z. Dzięki temu lepiej poznamy i zrozumiemy tajniki ludzkiego umysłu oraz procesy uczenia się, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju edukacji – mówił na otwarciu prezydent Rafał Trzaskowski.

- Bardzo mnie cieszy, że mogliśmy przyczynić się do powstania tak kreatywnego i inspirującego miejsca – dodał marszałek Mazowsza Adam Struzik.To właśnie samorząd Warszawy i Mazowsza oraz Unia Europejska sfinansowały budowę i wyposażenie tego niezwykłego budynku na warszawskim Powiślu. Inwestycja kosztowała ponad 75 mln zł.

Trzaskowski ze Struzikiem wymienili się syrenkami

Oficjele obejrzeli pracownie, prototypy, maszyny (zgromadzono tu 1,5 tys. różnych sprzętów), poszukiwali stułbi pod mikroskopami, wymienili się syrenkami wydrukowanymi w 3D. Prezydent najpierw chwycił fioletową - większą, ale po to tylko, by wręczyć ją marszałkowi. - W końcu Mazowsze jest większe - żartowali. A sam Trzaskowski wziął niebieską - mniejszą.

- Chcemy projektować rozwiązania służące edukacji i komunikacji naukowej nowej generacji – opowiadał szef CNK Robert Firmhofer prezydentowi i marszałkowi

Pracownia to miejsce prac badawczo-rozwojowych, gdzie wraz z partnerami będą tworzone nowe wystawy, eksponaty, pomoce edukacyjne i scenariusze zajęć, interdyscyplinarne projekty, wydarzenia. To także ponad 250 typów urządzeń, w tym m.in. 34 zaawansowane technologicznie mikroskopy, 17 robotów przemysłowych, sondy pomiarowe, duże maszyny warsztatowe (sterowana komputerowo tokarka, przemysłowa wycinarka laserowa).

Można podglądać proces uczenia

Politycy nie dali się wciągnąć -w kolejnej pracowni PPK - w badanie przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, które analizuje jak szybko uczeń przyswaja wiedzę.

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będzie można sprawdzić jak działa już gotowy projekt – testować będą go przyszli odbiorcy w specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach. Jedne z nich przypominają klasę szkolną, inne – mieszkanie lub laboratorium. W Pracowni duży nacisk będzie położony na badanie procesów uczenia się, dlatego przebieg zajęć będzie można obserwować z sal (fokusowni) wyposażonych w lustra weneckie oraz aparaturę umożliwiającą nagrywanie i analizę zachowań uczestników (kamery, mikrofony, oprogramowania i sprzętu do eyetrackingu). Fokusownie zostały przygotowane z myślą o badaczach – psychologach i socjologach, a także projektantach, którzy mogą sprawdzać, jak używane są ich produkty.

Projektowanie i tworzenie pomocy naukowych

W nowym budynku jest również „Wytwórnia – FabLab edukacyjny”. To przestrzeń warsztatowa, w której będą odbywały się zajęcia konstruktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Twórcom cyfrowym centrum udostępni również profesjonalne studio nagrań. W PPK znajduje się także przestrzeń biurowa oraz showroom, w którym będzie prezentowane to, czym aktualnie zajmuje się PPK.

W nowym budynku powstawać będą pomysły i od razu wykonywane mogą być pomoce naukowe, które mają służyć nauczycielom do przekazywania uczniom wiedzy. - Aż szkoda, że już nie chodzę do szkoły – westchnęła jedna z urzędniczek.