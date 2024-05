Tramwaj do Wilanowa − znamy oficjalną datę otwarcia

Ten wtorkowy poranek (14 maja) na długie miesiące zapamiętają mieszkańcy Mokotowa. Wszyscy nie mogli się doczekać końca prac nad linią tramwajową, która prowadzi na Sielce. Przez ostatnie dni wszystko było dopinane na ostatni guzik.

Przez cały weekend trwały ostatnie szlify: sprawdzanie sieci trakcyjnej oraz systemu sterowania. We wtorek (14 maja) w końcu ziściło się marzenie wielu warszawiaków. − Tramwaje ruszą tego dnia jeszcze przed godziną 5 rano – powiedział „Super Expressowi” Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Tak też się stało. Żółte hyundaie pierwszy raz po kilkudziesięciu latach ruszyły ulicami Goworka, Spacerową i Gagarina.

A co dalej? Nadal wiele osób czeka na otwarcie tramwaju do Wilanowa, prace na trasie cały czas trwają. Aktualnie wykonawca trasy przebudowuje ciepłociąg u zbiegu ul. Limanowskiego i Jana III Sobieskiego. Zaplanowana przebudowa sieci ciepłowniczej potrwa do niedzieli, 19 maja. Wyjazd z ulicy Limanowskiego będzie możliwy na Powsińską. Po stronie Jana III Sobieskiego kierowcy dojadą do wjazdu na stację paliw. W tym samym czasie, wykorzystując wyznaczony termin przez Veolię – właściciela sieci ciepłowniczej, przebudowany zostanie ciepłociąg pod wyłączoną obecnie z ruchu jezdnią alei Witosa. Prace nie będą utrudniały przejazdu.

Jednak pomimo wzmożonych prac, znamy już oficjalną datę otwarcia nowej trasy. Przedstawił ją sam prezes Tramwajów Warszawskich. − Pół godziny temu wykonawca (Budimex − red.) potwierdził tę datę i tego się trzymamy − mówił Wojciech Bartelski. Otwarcie trasy tramwaju do Wilanowa już 2 września!

