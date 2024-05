Tramwaje pojadą w stronę Czerniakowskiej. Padła konkretna data!

Tramwaje pojadą na Czerniakowską. Padła konkretna data!

Mieszkańcy Mokotowa nie mogą doczekać się końca prac nad linią tramwajową. Rozkopane ulice dają kierowcom w kość, a ci, którzy korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej już zacierają ręce. Odnoga linii tramwajowej do Wilanowa jest już gotowa. Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia nowej trasy. Żółte hyundaie ruszą ulicami Goworka, Spacerową i Gagarina już we wtorek, 14 maja.

Tramwaje Warszawskie oficjalnie potwierdziły tę datę. - Tramwaje ruszą tego dnia jeszcze przed godziną 5 rano – powiedział „Super Expressowi” Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy TW. O godzinie 8 odbędzie się z tej okazji spotkanie prasowe z prezydentem Rafałem Trzaskowski.

Nową trasą ruszy linia 11. Połączy ona Sielce z Bemowem. Tramwaje pojadą od skrzyżowania z ulicą Czerniakowską ulicami: Gagarina, Spacerową, Marszałkowską, Nowowiejską, Chałubińskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo. W godzinach szczytu tramwaje będą podjeżdżały co osiem minut.