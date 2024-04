W nocy wprowadzą ogromne zmiany na drogach Warszawy. Chodzi o tramwaj do Wilanowa

Wracał do domu, potrąciły go dwie osobówki. Zginął przygnieciony pod kołami auta

Warszawa. Zmiany na Dolnym Mokotowie w związku z budową tramwaju do Wilanowa

W nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 r. na drogach Warszawy zapowiedziano zmiany związane z budową tramwaju do Wilanowa. Z ruchu wyłączona zostanie nitka alei Wilanowskiej w stronę Doliny Służewieckiej. Kierowcy pojadą drugą nitką, podaje Urząd m.st. Warszawy. To jednak nie wszystko.

"Tak jak dotychczas z alei Rzeczypospolitej kierowcy pojadą jednym pasem w lewo – w stronę Doliny Służewieckiej i Mokotowa; oraz drugim – prosto lub w prawo. W alei Wilanowskiej, od strony Doliny Służewieckiej, na skrzyżowaniu z Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej dostępne będą dwa pasy: lewoskręt w Jana III Sobieskiego oraz pas do jazdy prosto i w prawo." - czytamy w komunikacie.

Tramwajem prosto do Wilanowa. Budowa idzie pełną parą

A co z pieszymi po zmianach przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa? Nie muszą się martwić. Przejścia pozostaną dostępne po każdej stronie. Dodatkowo po zlikwidowaniu przystanku "Sobieskiego 51" przywrócony zostanie przystanek "Sobieskiego 01", zlokalizowany na al. Wilanowskiej, ok. 90 m za skrzyżowaniem z ul. Sobieskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Powróci także linia 217. Trasy pozostałych autobusów nie ulegną zmianie. Dalsza część artykułu pod zdjęciem.

i Autor: Urząd m.st. Warszawy Warszawa. Budowa tramwaju do Wilanowa - zmiany na drogach.

Budowa tramwaju do Wilanowa. Plany na najbliższe miesiące

Na ul. Gagarina, od ul. Nabielaka do ul. Sieleckiej, od 8 kwietnia rozpocznie się kładzenie nawierzchni. W maju planowana jest zmiana w organizacji ruchu na Dolnym Mokotowie - na ul. Spacerowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, a wlot ul. Chełmskiej zostanie otwarty.

Kiedy pierwsi pasażerowie wsiądą w tramwaj do Wilanowa? Firma Budomex chce, by pierwszy przejazd techniczny odbył się już pod koniec kwietnia, a wraz z początkiem września zamierza udostępnić linię do przystanku przy Branickiego.