Paraliż na Mokotowie. Zamknęli ważne skrzyżowanie

Wraz z początkiem ferii zimowych na Mazowszu, w stolicy rozpoczął się pierwszy etap prac na skrzyżowaniu ul. Belwederskiej i Sobieskiego z Dolną i Chełmską związany z budową torów tramwajowych do Wilanowa. Wlot ul. Chełmskiej w ul. Belwederską został zamknięty.

Od poniedziałku (15 stycznia) ul. Chełmską samochody mogą dojechać najdalej do ul. Górskiej. Na ul. Sobieskiego od strony Wilanowa kierowcy mają dostępne dwa pasy - jeden do skrętu w lewo w Dolną, a drugi do jazdy prosto. Na Belwederskiej, od strony centrum, został jeden pas, z którego kierowcy mogą skręcić w prawo w Dolną lub pojechać prosto. Kierowcy jadący ul. Dolną mogą zaś skręcać w prawo w Jana III Sobieskiego albo w lewo - w Belwederską. Objazd do ulicy Chełmskiej biegnie ulicami: Belwederską, Gagarina i Czerniakowską.

i Autor: Tramwaje Warszawskie Paraliż na Mokotowie, zamknęli ważne skrzyżowanie. Kierowcy utknęli w korkach, autobusy na objazdach

Autobusy miejskie na objazdach

Utrudnienia dotknęły również komunikację miejską. Zawieszone zostały przystanki: Dolna 03 i Chełmska 03. W zamian powstały trzy nowe przystanki:

Stępińska 53 - zlokalizowany na ul. Sieleckiej ok. 60 m za skrzyżowaniem z ul. Gagarina w kierunku ul. Chełmskiej. Przystanek obowiązuje dla linii: 107 i 119

Stępińska 54 - zlokalizowany na chodniku na ul. Sieleckiej ok. 85 m przed skrzyżowaniem z ul. Gagarina. Przystanek obowiązuje dla linii: 107 i 119

Zakrzewska 53 - zlokalizowany na chodniku na ul. Sieleckiej ok. 45 m przed skrzyżowaniem z ul. Chełmską. Przystanek obowiązuje dla linii: 107 i 119

Zmianie uległy trasy autobusów linii: 107, 119, 141, N31 i N81. Od nocy 15/16 stycznia aż do odwołania kursować będzie zastępcza linia autobusowa nocna na trasie: EMILII PLATER – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa (powrót: Belwederska – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego) – Gagarina – al. Polski Walczącej – MAŁE SIEKIERKI

Szczegóły na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

i Autor: Tramwaje Warszawskie Paraliż na Mokotowie, zamknęli ważne skrzyżowanie. Kierowcy utknęli w korkach, autobusy na objazdach

Budowa tramwaju do Wilanowa

Zamknięcie ważnego skrzyżowania na Mokotowie związane jest z pracami związanymi z budową tramwaju do Wilanowa. Wykonawca prac, firma Budimex, wybuduje torowisko, które przetnie skrzyżowanie.

Jak podają Tramwaje Warszawskie, oprócz budowy jezdni, torów, wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych, chodników, dróg rowerowych i całej infrastruktury naziemnej na skrzyżowaniu, przebudować trzeba będzie również ciepłociąg, kable energetyczne, kable teletechniczne, kable zasilające STOEN, wodociągi i gazociągi, a także kanalizację.

"Tramwaj na ulicy Gagarina, do terminala przy ul. Czerniakowskiej, pojedzie już wiosną 2024 roku, a do Wilanowa dotrze wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w 2024 roku. Trasa tramwajowa na Stegny, wzdłuż ul. Św. Bonifacego, gotowa będzie na przełomie 2024 i 2025 roku" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.