Prezydent Andrzej Duda uwięziony w Belwederze przez miejski autobus?! Warszawa się tłumaczy

Warszawa. Autobus specjalnie zablokował wyjazd prezydentowi RP?

Zacznijmy od początku. We wtorek, 9 stycznia, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Prezydenta RP Andrzeja Dudy nie było wówczas w budynku. Przebywał wówczas na spotkaniu noworocznym dla białoruskich opozycjonistów w Belwederze. Jak przekazał Onetowi prezydencki minister Wojciech Kolarski, gdy prezydent dowiedział się o interwencji policji, chciał natychmiast wracać na Krakowskie Przedmieście, ale jego kolumna miała zostać... zablokowana przez autobus miejski!

W mediach społecznościowych natychmiast zaczęły pojawiać się teorie spiskowe o celowym działaniu władz Warszawy. „Komunikacja miejska w Miasto Stołeczne Warszawa. Zawsze do usług 👌 PS Spisek autobusowy? Naprawdę?” - napisał na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dołączając grafikę z informacją, że mieszkańcy stolicy bardzo dobrze oceniają komunikację miejską.

„To awaria układu hamulcowego”

O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy rzeczniczkę ratusza. - To zwykła sytuacja, jakich mamy każdego dnia w różnych pojazdach. Była to awaria układu hamulcowego w autobusie elektrycznym linii 180. Pojazd zatrzymał się na światłach przed skrzyżowaniem Belwederskiej z Bagatelą na wysokości Belwederu. Był trzeci w kolejce do świateł. Jak zatrzymał się na czerwonym świetle, to już nie ruszył. Doszło do ubytku powietrza w układzie pneumatycznym, czyli mówiąc wprost - zablokowały się hamulce - przekazała na Monika Beuth.

Jak dodała, nie ma mowy o żadnym blokowaniu kolumny prezydenta RP. - Kolumna z Belwederu wyjechała z bramy chodnikiem - zaznaczyła rzeczniczka ratusza.

Całą sytuację nagrały kamery monitoringu. - Kierowca wypuścił pasażerów i zablokował koła, żeby autobus nie stoczył się po skarpie. Do kierowcy natychmiast podeszli funkcjonariusze policji i SOP-u ochraniający Belweder. Cała akcja trwała 17 minut - poinformowała rzeczniczka.

Dodała również, że na nagłą awarię autobusu mógł mieć wpływ mróz, który w ostatnich dniach utrzymuje się w Warszawie. Samych awarii pojazdów komunikacji miejskiej również ostatnio nie brakuje. We wtorek odnotowano ich 87 a dzień wcześniej aż 105.