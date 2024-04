i Autor: Materiały prasowe/solidacapital.com

Spółka z Dubaju buduje ekskluzywny hotel w Warszawie. Obok stanie łaźnia dla bezdomnych

Warszawa to miasto kontrastów. Można to zobaczyć np. na pograniczu Śródmieścia i Żoliborza. Obok siebie powstają dwa nowe budynki. Pierwszy to nowoczesny budynek hotelowy, będący inwestycją firmy Solida Capital, pochodzącej z Dubaju. Tuż obok Zarząd Mienia m. st. Warszawy stawia... łaźnię dla bezdomnych.